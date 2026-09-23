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Index im Blick 23.09.2026 15:58:58

Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Abgaben

Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Abgaben

Der CAC 40 sinkt am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,40 Prozent tiefer bei 8 122,39 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,433 Prozent stärker bei 8 190,22 Punkten, nach 8 154,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 199,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 116,52 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,229 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der CAC 40 bei 8 484,43 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 8 340,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 872,02 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,889 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 216 757 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,894 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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