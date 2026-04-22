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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Index im Fokus 22.04.2026 17:59:04

Börse Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Börse Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Der CAC 40 notierte am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Am Mittwoch gab der CAC 40 via Euronext letztendlich um 0,96 Prozent auf 8 156,43 Punkte nach. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,432 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,379 Prozent höher bei 8 266,91 Punkten, nach 8 235,72 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 156,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 266,91 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der CAC 40 auf 7 665,62 Punkte taxiert. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 8 148,89 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 22.04.2025, einen Stand von 7 326,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,473 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 264 346 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 243,505 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 4,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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