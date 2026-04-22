Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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22.04.2026 17:59:04
Börse Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung im Minus
Am Mittwoch gab der CAC 40 via Euronext letztendlich um 0,96 Prozent auf 8 156,43 Punkte nach. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,432 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,379 Prozent höher bei 8 266,91 Punkten, nach 8 235,72 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 156,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 266,91 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der CAC 40 auf 7 665,62 Punkte taxiert. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 8 148,89 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 22.04.2025, einen Stand von 7 326,47 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,473 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 264 346 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 243,505 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 4,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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