Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Blick
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25.05.2026 09:28:04
Börse Paris: CAC 40 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone
Am Montag tendiert der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext 1,08 Prozent fester bei 8 203,12 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,379 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,859 Prozent auf 8 185,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 115,75 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 203,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 185,44 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 157,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 559,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, stand der CAC 40 bei 7 734,40 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,097 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 11 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,708 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,94 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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