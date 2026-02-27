Börse Paris: CAC 40 fällt am Mittag zurück

Am Freitag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,24 Prozent tiefer bei 8 600,44 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,555 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,133 Prozent tiefer bei 8 609,46 Punkten, nach 8 620,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8 598,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 638,93 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,23 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 27.01.2026, den Wert von 8 152,82 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 27.11.2025, einen Stand von 8 099,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 102,52 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,94 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 200 811 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 274,504 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at