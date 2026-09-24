Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
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24.09.2026 12:26:57
Börse Paris: CAC 40 gibt am Donnerstagmittag nach
Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,48 Prozent leichter bei 8 084,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,439 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,426 Prozent auf 8 088,82 Punkte an der Kurstafel, nach 8 123,41 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 049,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 115,87 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,241 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 8 453,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 385,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der CAC 40 bei 7 827,45 Punkten.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,35 Prozent nach. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 152 086 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 206,922 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Die Renault-Aktie hat mit 4,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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