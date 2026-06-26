Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
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26.06.2026 09:30:00
Börse Paris: CAC 40 gibt zum Handelsstart nach
Am Freitag verbucht der CAC 40 um 09:13 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0,16 Prozent auf 8 417,86 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,252 Prozent leichter bei 8 410,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 431,61 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 405,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 419,36 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,192 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 173,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 769,31 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 26.06.2025, einen Stand von 7 557,31 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,72 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 45 796 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,331 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
Die SRTeleperformance-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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