Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index im Fokus
|
30.07.2026 15:58:46
Börse Paris: CAC 40 klettert am Nachmittag
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,89 Prozent fester bei 8 483,06 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 8 410,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 408,27 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 409,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 515,36 Einheiten.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,477 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Wert von 8 403,99 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 8 114,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 861,96 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,51 Prozent nach oben. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 211 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 231,338 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
30.07.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.07.26
|DAX aktuell: DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.07.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
30.07.26