Börse Paris: CAC 40 klettert am Nachmittag

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,89 Prozent fester bei 8 483,06 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 8 410,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 408,27 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 409,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 515,36 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,477 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Wert von 8 403,99 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 8 114,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 861,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,51 Prozent nach oben. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 211 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 231,338 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at