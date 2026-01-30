SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Kursverlauf
|
30.01.2026 17:59:17
Börse Paris: CAC 40 klettert letztendlich
Zum Handelsende stieg der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,68 Prozent auf 8 126,53 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,428 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,006 Prozent leichter bei 8 070,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 071,36 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 070,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 143,32 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,049 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 168,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 157,29 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 7 941,64 Punkten.
Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,838 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 232 454 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,441 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
Die Worldline SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
30.01.26
|Börse Paris: CAC 40 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Paris: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
29.01.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Paris: CAC 40 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,12
|-1,62%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|546,60
|-0,40%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|54,56
|1,56%
|Stellantis
|8,31
|1,10%
|Worldline SA
|1,44
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 126,53
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.