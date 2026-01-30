Börse Paris: CAC 40 klettert letztendlich

Zum Handelsende stieg der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,68 Prozent auf 8 126,53 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,428 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,006 Prozent leichter bei 8 070,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 071,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 070,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 143,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,049 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 168,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 157,29 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 7 941,64 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,838 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 232 454 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,441 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Die Worldline SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at