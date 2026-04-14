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SR.Teleperformance Aktie

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WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

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CAC 40 aktuell 14.04.2026 17:58:39

Börse Paris: CAC 40 klettert zum Ende des Dienstagshandels

Börse Paris: CAC 40 klettert zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstag zeigten sich die Anleger in Paris optimistisch.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 1,12 Prozent höher bei 8 327,86 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,423 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,223 Prozent fester bei 8 254,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 235,98 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8 249,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 336,05 Punkten lag.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 7 911,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 330,97 Punkte taxiert. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Stand von 7 273,12 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,62 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 200 507 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 239,906 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,94 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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