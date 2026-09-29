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CAC 40-Marktbericht 29.09.2026 15:58:49

Börse Paris: CAC 40 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Börse Paris: CAC 40 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der CAC 40 am Dienstag.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 8 068,56 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,415 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,095 Prozent auf 8 086,16 Punkte an der Kurstafel, nach 8 078,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 107,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 050,95 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 401,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 367,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 880,87 Punkte.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,55 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 202 475 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202,858 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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