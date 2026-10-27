Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung im Fokus
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27.10.2026 17:58:45
Börse Paris: CAC 40 letztendlich in der Gewinnzone
Der CAC 40 kletterte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,51 Prozent auf 7 887,14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,397 Prozent leichter bei 7 816,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 847,32 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 909,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 810,92 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 8 077,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 406,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 239,18 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,76 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 424 908 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 232,022 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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