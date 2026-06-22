Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Blick
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22.06.2026 17:58:54
Börse Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus
Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,25 Prozent leichter bei 8 400,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,479 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,154 Prozent auf 8 434,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 421,14 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 353,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 435,81 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 8 115,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 7 665,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der CAC 40 bei 7 589,66 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,50 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 240 619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 246,887 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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