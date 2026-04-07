Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
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07.04.2026 12:27:05
Börse Paris: CAC 40 notiert am Dienstagmittag im Plus
Um 12:09 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 1,19 Prozent auf 8 057,41 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,337 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,446 Prozent auf 7 997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 962,39 Punkten am Vortag.
Bei 8 075,18 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 986,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 7 993,49 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 07.01.2026, einen Stand von 8 233,92 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 07.04.2025, mit 6 927,12 Punkten bewertet.
Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,68 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 257 990 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,825 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,96 erwartet. Mit 9,13 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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