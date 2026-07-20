Börse Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Schlussendlich ging der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 8 340,11 Punkten aus dem Montagshandel. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,451 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,269 Prozent schwächer bei 8 316,38 Punkten in den Montagshandel, nach 8 338,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 316,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 391,04 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 421,14 Punkten berechnet. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 8 331,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 822,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,77 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 203 862 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 244,368 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 4,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Index weist die Renault-Aktie mit 8,59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at