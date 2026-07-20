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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Euronext-Handel im Blick 20.07.2026 17:58:45

Börse Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Börse Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

In Paris standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Schlussendlich ging der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 8 340,11 Punkten aus dem Montagshandel. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,451 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,269 Prozent schwächer bei 8 316,38 Punkten in den Montagshandel, nach 8 338,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 316,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 391,04 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 421,14 Punkten berechnet. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 8 331,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 822,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,77 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 203 862 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 244,368 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 4,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Index weist die Renault-Aktie mit 8,59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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