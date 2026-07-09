Börse Paris: CAC 40 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der CAC 40 bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 8 299,47 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,665 Prozent fester bei 8 307,51 Punkten, nach 8 252,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 297,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 319,65 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 2,59 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Wert von 8 203,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8 245,80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 878,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 157 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 244,713 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at