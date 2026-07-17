Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag leichter

Am Freitag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,93 Prozent schwächer bei 8 299,74 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,462 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,610 Prozent tiefer bei 8 326,74 Punkten in den Handel, nach 8 377,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 282,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 350,19 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,083 Prozent nach unten. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Wert von 8 430,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8 425,13 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 822,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,28 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 171 123 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 244,713 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at