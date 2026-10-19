Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Am Montag gibt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 1,42 Prozent auf 7 843,33 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,387 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,896 Prozent auf 7 885,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 956,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 840,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 894,31 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 8 065,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der CAC 40 8 338,81 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 174,20 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,29 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 375 649 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 216,432 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7,99 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at