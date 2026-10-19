Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euronext-Handel im Blick 19.10.2026 12:27:05

Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagmittag schwächer

CAC 40-Handel am ersten Tag der Woche.

Am Montag gibt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 1,42 Prozent auf 7 843,33 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,387 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,896 Prozent auf 7 885,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 956,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 840,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 894,31 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 8 065,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der CAC 40 8 338,81 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 174,20 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,29 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 375 649 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 216,432 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7,99 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Analysen
19.10.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 L'Oréal Buy UBS AG
13.10.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,04 -2,06% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 400,30 -0,73% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 66,92 -1,67% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 27,06 -0,62% Renault S.A.
Stellantis 3,83 -1,21% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 868,05 -1,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen