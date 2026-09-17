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Index-Performance 17.09.2026 12:26:50

Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich fester

Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich fester

Der Handel in Paris verläuft am Donnerstag in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,20 Prozent fester bei 8 156,76 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,427 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,447 Prozent höher bei 8 176,99 Punkten in den Handel, nach 8 140,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 142,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 189,23 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,297 Prozent nach oben. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 8 579,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8 430,79 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 786,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,469 Prozent zu Buche. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 190 027 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 202,513 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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