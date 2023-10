Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags schwächer

Der CAC 40 notiert am Freitagmittag im negativen Bereich.

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 6 864,33 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,154 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,145 Prozent stärker bei 6 898,98 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 888,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 803,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 898,98 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,646 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, stand der CAC 40 bei 7 071,79 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2023, den Wert von 7 465,24 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2022, den Stand von 6 244,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 4,09 Prozent. Bei 7 581,26 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 518,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 103 312 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 339,149 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at