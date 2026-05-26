Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich nachmittags schwächer

Mit dem CAC 40 geht es derzeit abwärts.

Um 15:41 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,53 Prozent auf 8 214,34 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,379 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,247 Prozent auf 8 237,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 258,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 168,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 240,98 Zähler.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 157,82 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 8 620,93 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 7 828,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,233 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 66 958 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,708 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at