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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Index-Bewegung 23.06.2026 09:29:30

Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Das macht der CAC 40 am zweiten Tag der Woche.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,73 Prozent leichter bei 8 338,92 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,478 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,807 Prozent auf 8 332,30 Punkte an der Kurstafel, nach 8 400,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 341,39 Punkte, das Tagestief hingegen 8 312,77 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 8 115,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7 726,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der CAC 40 bei 7 537,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,75 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 57 309 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,416 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 3,96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,60 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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