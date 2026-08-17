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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Euronext-Handel im Blick 17.08.2026 17:58:47

Börse Paris: CAC 40 sackt zum Ende des Montagshandels ab

Börse Paris: CAC 40 sackt zum Ende des Montagshandels ab

Der CAC 40 zeigte sich am Montagabend im Minus.

Am Montag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,66 Prozent schwächer bei 8 579,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,513 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,095 Prozent schwächer bei 8 628,62 Punkten in den Montagshandel, nach 8 636,80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 643,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 577,49 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Wert von 8 338,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 952,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 7 923,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,69 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 163 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 225,484 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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