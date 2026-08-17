Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Blick
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17.08.2026 17:58:47
Börse Paris: CAC 40 sackt zum Ende des Montagshandels ab
Am Montag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,66 Prozent schwächer bei 8 579,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,513 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,095 Prozent schwächer bei 8 628,62 Punkten in den Montagshandel, nach 8 636,80 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 643,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 577,49 Einheiten.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Wert von 8 338,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 952,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 7 923,45 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,69 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 163 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 225,484 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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