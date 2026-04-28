LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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CAC 40-Entwicklung 28.04.2026 17:58:46

Börse Paris: CAC 40 schließt im Minus

Börse Paris: CAC 40 schließt im Minus

Der CAC 40 erlitt letztendlich Verluste.

Letztendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,46 Prozent schwächer bei 8 104,09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,383 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,154 Prozent leichter bei 8 129,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 141,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 090,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 172,89 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 7 701,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 066,68 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, stand der CAC 40 bei 7 573,76 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,11 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 256 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 234,123 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die SRTeleperformance-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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