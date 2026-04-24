SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Index-Performance
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24.04.2026 17:58:27
Börse Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Freitagshandels
Schlussendlich sank der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,84 Prozent auf 8 157,82 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,377 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,732 Prozent auf 8 167,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 227,32 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 116,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 224,22 Einheiten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,88 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 24.03.2026, bei 7 743,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 143,05 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 502,78 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,456 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 370 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,438 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,94 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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