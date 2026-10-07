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Kursentwicklung 07.10.2026 12:26:48

Börse Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Verluste

Börse Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Verluste

Am Mittwochmittag ziehen sich die Anleger in Paris zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,90 Prozent schwächer bei 7 794,47 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,661 Prozent auf 7 813,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 865,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 840,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7 782,89 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,681 Prozent abwärts. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Wert von 8 306,15 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 07.07.2026, mit 8 436,24 Punkten bewertet. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 7 974,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 4,89 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 617 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 198,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie hat mit 4,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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