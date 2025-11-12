Engie Aktie

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

Index-Bewegung 12.11.2025 17:59:06

Börse Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Gewinne

Börse Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Gewinne

Der CAC 40 befand sich am Mittwochabend im Aufwind.

Am Mittwoch verbuchte der CAC 40 via Euronext schlussendlich ein Plus in Höhe von 1,04 Prozent auf 8 241,24 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,436 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 8 190,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 156,23 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 280,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 185,03 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 2,45 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 7 918,00 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, einen Stand von 7 753,42 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 7 226,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,46 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 280,97 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 162 227 Aktien gehandelt. Mit 305,012 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

