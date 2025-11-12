Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Index-Bewegung
|
12.11.2025 17:59:06
Börse Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Gewinne
Am Mittwoch verbuchte der CAC 40 via Euronext schlussendlich ein Plus in Höhe von 1,04 Prozent auf 8 241,24 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,436 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 8 190,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 156,23 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 280,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 185,03 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 2,45 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 7 918,00 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, einen Stand von 7 753,42 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 7 226,98 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,46 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 280,97 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 162 227 Aktien gehandelt. Mit 305,012 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
