Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index im Blick
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21.05.2026 17:58:35
Börse Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge
Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,39 Prozent tiefer bei 8 086,00 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,094 Prozent schwächer bei 8 109,77 Punkten, nach 8 117,42 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 153,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 055,89 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 2,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 235,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 8 515,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 910,49 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,33 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 1 079 443 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 228,466 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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