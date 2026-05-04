Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 04.05.2026 17:58:38

Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der CAC 40 ging mit Verlusten aus dem Montagshandel.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 1,71 Prozent leichter bei 7 976,12 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,371 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,089 Prozent auf 8 122,10 Punkte an der Kurstafel, nach 8 114,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 962,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 122,10 Punkten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Wert von 8 262,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, notierte der CAC 40 bei 7 770,48 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2,67 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 482 205 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,224 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
04.05.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 Stellantis Buy UBS AG
22.04.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 175,30 0,31% Airbus SE
ArcelorMittal 47,36 -3,21% ArcelorMittal
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 447,95 -0,95% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 58,62 2,13% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,09 -1,93% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 976,12 -1,71%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen