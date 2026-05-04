Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance
|
04.05.2026 17:58:38
Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 1,71 Prozent leichter bei 7 976,12 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,371 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,089 Prozent auf 8 122,10 Punkte an der Kurstafel, nach 8 114,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 962,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 122,10 Punkten.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Wert von 8 262,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, notierte der CAC 40 bei 7 770,48 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2,67 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 482 205 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,224 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
04.05.26
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
30.04.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 in Rot (finanzen.at)
|
30.04.26
|Stellantis-Aktie bricht ein: Gewinnsprung ohne positive Kursreaktion (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|175,30
|0,31%
|ArcelorMittal
|47,36
|-3,21%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|447,95
|-0,95%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|58,62
|2,13%
|Stellantis
|6,09
|-1,93%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 976,12
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.