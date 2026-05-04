Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der CAC 40 ging mit Verlusten aus dem Montagshandel.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 1,71 Prozent leichter bei 7 976,12 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,371 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,089 Prozent auf 8 122,10 Punkte an der Kurstafel, nach 8 114,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 962,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 122,10 Punkten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Wert von 8 262,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, notierte der CAC 40 bei 7 770,48 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2,67 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 482 205 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,224 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at