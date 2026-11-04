Börse Paris: CAC 40 zum Handelsende in Grün

Der CAC 40 gewann im Euronext-Handel zum Handelsschluss 1,96 Prozent auf 8 177,89 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,416 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,177 Prozent auf 8 034,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 020,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 215,86 Punkte, das Tagestief hingegen 8 030,69 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 2,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 897,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 666,63 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 067,53 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,211 Prozent ein. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 545 687 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 232,181 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,67 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at