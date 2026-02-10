Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Index-Performance 10.02.2026 09:29:01

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart freundlich

Der CAC 40 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,32 Prozent auf 8 349,51 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 2,475 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,307 Prozent stärker bei 8 348,82 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 323,28 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 341,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 350,82 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der CAC 40 bei 8 362,09 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 10.11.2025, den Stand von 8 055,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 006,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,88 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 42 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 266,165 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

06.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Airbus Buy UBS AG
02.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 188,76 -1,22% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 528,80 -1,44% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 52,46 -3,21% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,28 -0,41% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 313,39 -0,17%

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

