Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart freundlich

Der CAC 40 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,32 Prozent auf 8 349,51 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 2,475 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,307 Prozent stärker bei 8 348,82 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 323,28 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 341,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 350,82 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der CAC 40 bei 8 362,09 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 10.11.2025, den Stand von 8 055,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 006,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,88 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 42 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 266,165 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at