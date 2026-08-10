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Kursverlauf 10.08.2026 09:28:28

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart im Minus

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart im Minus

Der CAC 40 verliert am Montag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 8 713,70 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,542 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 8 710,49 Punkte an der Kurstafel, nach 8 714,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 721,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 709,24 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 338,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 112,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der CAC 40 7 743,00 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,33 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 7 241 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 236,109 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Mit 7,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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