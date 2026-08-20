Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Entwicklung 20.08.2026 09:28:41

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Beim CAC 40 lassen sich am vierten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,09 Prozent stärker bei 8 509,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,473 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,025 Prozent auf 8 504,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 501,91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 514,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 502,48 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 340,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 117,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 973,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,84 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 439 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 220,246 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,68 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 204,20 -1,66% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 19,03 -0,73% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 447,60 -1,89% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,62 -0,90% Renault S.A.
Stellantis 4,50 -2,84% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 453,09 -0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen