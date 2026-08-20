Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Entwicklung
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20.08.2026 09:28:41
Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,09 Prozent stärker bei 8 509,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,473 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,025 Prozent auf 8 504,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 501,91 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 514,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 502,48 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 340,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 117,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 973,03 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,84 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 439 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 220,246 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,68 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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