Börse Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels stärker
Um 09:11 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,11 Prozent auf 8 112,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,454 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,067 Prozent auf 8 109,30 Punkte an der Kurstafel, nach 8 103,85 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 135,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 109,30 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,282 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 959,67 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 24.09.2025, mit 7 827,45 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 282,69 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Crédit Agricole-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,850 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
