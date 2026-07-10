Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|CAC 40-Entwicklung
|
10.07.2026 17:58:59
Börse Paris in Grün: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone
Am Freitag beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 8 338,97 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,418 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 8 324,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 326,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 350,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 284,24 Zählern.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, lag der CAC 40 bei 8 161,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 259,60 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, lag der CAC 40 bei 7 902,25 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,75 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 607 356 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,333 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|
17:58
|Börse Paris in Grün: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:59
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
07.07.26