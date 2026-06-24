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CAC 40 aktuell 24.06.2026 09:30:12

Börse Paris in Grün: CAC 40 bewegt sich zum Start im Plus

Börse Paris in Grün: CAC 40 bewegt sich zum Start im Plus

Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 09:13 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,16 Prozent auf 8 354,30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,461 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,156 Prozent auf 8 353,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 340,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 361,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 348,05 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,946 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der CAC 40 bei 8 115,75 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 7 743,92 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 7 615,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,94 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 273 826 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 237,581 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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