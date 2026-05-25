Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
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25.05.2026 15:58:16
Börse Paris in Grün: CAC 40 klettert
Am Montag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,77 Prozent fester bei 8 259,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,379 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,859 Prozent fester bei 8 185,44 Punkten in den Handel, nach 8 115,75 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8 183,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 269,37 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8 157,82 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 559,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 7 734,40 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,783 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 98 525 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,708 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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