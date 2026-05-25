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CAC 40-Performance im Fokus 25.05.2026 15:58:16

Börse Paris in Grün: CAC 40 klettert

Börse Paris in Grün: CAC 40 klettert

Der CAC 40 verzeichnet heute Kursanstiege.

Am Montag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,77 Prozent fester bei 8 259,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,379 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,859 Prozent fester bei 8 185,44 Punkten in den Handel, nach 8 115,75 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8 183,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 269,37 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8 157,82 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 559,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 7 734,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,783 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 98 525 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,708 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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