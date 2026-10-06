Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Marktbericht
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06.10.2026 15:58:44
Börse Paris in Grün: CAC 40 legt am Nachmittag zu
Am Dienstag gewinnt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,40 Prozent auf 7 865,29 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,304 Prozent stärker bei 7 857,95 Punkten in den Handel, nach 7 834,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 916,71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 846,28 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 8 278,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 479,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 971,78 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,03 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 222 803 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 198,396 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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