Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
|
16.03.2026 09:29:14
Börse Paris in Grün: CAC 40 legt zum Handelsstart zu
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,20 Prozent stärker bei 7 927,59 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,338 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 7 921,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7 911,53 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 913,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 932,99 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der CAC 40 8 316,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 106,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 028,28 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,27 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 85 793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 235,140 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Börse Paris in Grün: CAC 40 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
13.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.03.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Paris in Rot: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)