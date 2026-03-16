Börse Paris in Grün: CAC 40 legt zum Handelsstart zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,20 Prozent stärker bei 7 927,59 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,338 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 7 921,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7 911,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 913,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 932,99 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der CAC 40 8 316,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 106,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 028,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,27 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 85 793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 235,140 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at