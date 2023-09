Börse Paris in Grün: CAC 40 letztendlich fester

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Letztendlich kletterte der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,67 Prozent auf 7 330,79 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,281 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,044 Prozent tiefer bei 7 278,92 Punkten, nach 7 282,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 272,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 351,29 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,310 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der CAC 40 7 164,11 Punkte auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 20.06.2023, mit 7 294,17 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 20.09.2022, stand der CAC 40 noch bei 5 979,47 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 11,16 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Top-Flop-Aktien

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 109 070 Aktien gehandelt. Mit 370,812 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at