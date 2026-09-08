Börse Paris in Grün: CAC 40 letztendlich freundlich

Der CAC 40 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 8 317,98 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,486 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,458 Prozent auf 8 268,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8 306,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 8 320,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 257,60 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 8 714,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der CAC 40 bei 8 199,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 734,84 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 324 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 211,072 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at