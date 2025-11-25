Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung im Fokus 25.11.2025 09:29:35

Börse Paris in Grün: CAC 40 liegt zum Start im Plus

Börse Paris in Grün: CAC 40 liegt zum Start im Plus

Der CAC 40 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 7 967,42 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,423 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,279 Prozent stärker bei 7 981,89 Punkten in den Handel, nach 7 959,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 967,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 985,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 225,63 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, einen Stand von 7 843,04 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Wert von 7 257,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 7,76 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 8 305 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 307,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten