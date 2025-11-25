Börse Paris in Grün: CAC 40 liegt zum Start im Plus

Der CAC 40 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 7 967,42 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,423 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,279 Prozent stärker bei 7 981,89 Punkten in den Handel, nach 7 959,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 967,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 985,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 225,63 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, einen Stand von 7 843,04 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Wert von 7 257,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 7,76 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 8 305 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 307,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at