Euronext-Handel im Blick 27.01.2026 17:58:53

Börse Paris in Grün: CAC 40 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

CAC 40-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Der CAC 40 legte im Euronext-Handel letztendlich um 0,27 Prozent auf 8 152,82 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 8 142,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 131,15 Punkten am Vortag.

Bei 8 117,58 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 173,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der CAC 40 8 103,58 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 239,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 906,58 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,517 Prozent abwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Punkte.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 304 886 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 291,931 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

