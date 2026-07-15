Börse Paris in Grün: CAC 40 stärker

Um 15:41 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,20 Prozent auf 8 383,54 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,455 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,002 Prozent stärker bei 8 367,05 Punkten, nach 8 366,85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 320,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 389,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,926 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 8 384,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 274,57 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Stand von 7 766,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,30 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 314 701 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 242,591 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at