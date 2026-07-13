Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Fokus
|
13.07.2026 12:27:21
Börse Paris in Grün: CAC 40 steigt mittags
Um 12:10 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,03 Prozent auf 8 341,34 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,448 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,388 Prozent tiefer bei 8 306,64 Punkten in den Handel, nach 8 338,97 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 306,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 352,44 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 8 350,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 235,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 7 829,29 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,78 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 80 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,801 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
12:27
|Börse Paris in Grün: CAC 40 steigt mittags (finanzen.at)
|
09:43
|Stellantis-Absatz im 2Q von Wachstum in Nordamerika getrieben (Dow Jones)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
09.07.26