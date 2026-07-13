Börse Paris in Grün: CAC 40 steigt mittags

Um 12:10 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,03 Prozent auf 8 341,34 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,448 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,388 Prozent tiefer bei 8 306,64 Punkten in den Handel, nach 8 338,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 306,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 352,44 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 8 350,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 235,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 7 829,29 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,78 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 80 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,801 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at