Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,08 Prozent stärker bei 8 201,89 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,478 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,634 Prozent fester bei 8 247,16 Punkten, nach 8 195,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 253,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 185,26 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.12.2025, den Wert von 8 114,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 8 081,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 7 282,22 Punkten.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 135 681 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 316,810 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,32 erwartet. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

