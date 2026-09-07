Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Index-Performance im Fokus
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07.09.2026 17:58:47
Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge
Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,33 Prozent fester bei 8 306,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,486 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,073 Prozent auf 8 272,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 278,77 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 255,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 317,37 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, stand der CAC 40 bei 8 714,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 8 218,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 674,78 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,35 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 336 773 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 211,072 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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