Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Blick
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12.06.2026 09:29:23
Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne
Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 1,42 Prozent auf 8 317,18 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,404 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,40 Prozent auf 8 315,31 Punkte an der Kurstafel, nach 8 200,80 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 311,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 323,43 Punkten.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 2,26 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der CAC 40 7 979,92 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der CAC 40 noch bei 7 984,44 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 7 765,11 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53 365 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 241,150 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 4,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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