Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht Zuschläge

Am Donnerstag wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Am Donnerstag steigt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,69 Prozent auf 8 443,67 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,445 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,040 Prozent auf 8 388,82 Punkte an der Kurstafel, nach 8 385,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 446,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 374,50 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,114 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 25.05.2026, einen Stand von 8 258,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, lag der CAC 40 bei 7 846,55 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Wert von 7 558,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,03 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 309 313 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,741 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at