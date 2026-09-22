Börse Paris in Grün: CAC 40 zeigt sich zum Start fester

Am zweiten Tag der Woche geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent aufwärts auf 8 145,03 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,260 Prozent stärker bei 8 160,07 Punkten in den Handel, nach 8 138,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 160,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 138,66 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 8 484,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 400,11 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 830,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,612 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9 426 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,777 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,52 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent bei der Renault-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at