Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursverlauf 22.09.2026 09:28:53

Börse Paris in Grün: CAC 40 zeigt sich zum Start fester

Börse Paris in Grün: CAC 40 zeigt sich zum Start fester

Am zweiten Tag der Woche geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent aufwärts auf 8 145,03 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,260 Prozent stärker bei 8 160,07 Punkten in den Handel, nach 8 138,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 160,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 138,66 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 8 484,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 400,11 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 830,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,612 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9 426 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,777 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,52 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent bei der Renault-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
16.09.26 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,74 -0,76% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 387,05 1,64% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 60,12 0,54% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 26,66 -2,45% Renault S.A.
Stellantis 4,18 -0,18% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 143,36 0,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag kaum, während der deutsche Leitindex verliert. Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen