Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
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22.09.2026 09:28:53
Börse Paris in Grün: CAC 40 zeigt sich zum Start fester
Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent aufwärts auf 8 145,03 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,260 Prozent stärker bei 8 160,07 Punkten in den Handel, nach 8 138,94 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 160,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 138,66 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 8 484,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 400,11 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 830,11 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,612 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9 426 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,777 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,52 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent bei der Renault-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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