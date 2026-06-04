Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Das machte das Börsenbarometer in Paris am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag kletterte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 1,15 Prozent auf 8 244,29 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,412 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,014 Prozent stärker bei 8 151,55 Punkten, nach 8 150,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 256,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 150,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,894 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, notierte der CAC 40 bei 7 976,12 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 8 167,73 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.06.2025, den Stand von 7 804,67 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,599 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 248 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 234,895 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at